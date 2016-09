Gather langer in V&D-pand

HAARLEM - Het nieuwe Haarlemse winkelconcept Gather mag langer in het voormalige V&D-warenhuis aan het Verwulft blijven zitten. In ieder geval tot het eind van dit jaar, mogelijk nog langer.

Door Henk Geisth.geist@hollandmediacombinatie.nl - 16-9-2016, 14:00 (Update 16-9-2016, 14:00)

,,De overeenkomst met eigenaar ASR was op 1 september verlopen. Maar we zitter er nog’’, stelt Danny van Heusden van Gather tevreden vast. ,,We hoeven er nu niet voor het eind van het jaar uit, dan kunnen we hier nog een mooi oud en nieuw-feestje vieren. Het is niet uitgesloten dat we...