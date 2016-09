Patrick Laureij: ’Ik associeer mijzelf niet met cabaret’

Foto Corné van der Stelt ,,Een crisis is een kans om jezelf beter te leren kennen en je grenzen te ontdekken.’’

HAARLEM - „Moeten we weg?”, vraagt de moeder van de baby die van zich laat horen in de Haarlemse Philharmonie. Het gebeurt bij de preview van Patrick Laureij, die dankbaar gebruik maakt van de babygeluiden en er een scène over kraambezoek aan vastknoopt uit zijn voorstelling Dekking hoog.

Door Jan J. Pieterse - 16-9-2016, 15:00 (Update 16-9-2016, 15:00)

Als Laureij zijn mond opendoet is het meteen duidelijk: er is een Rotterdammer in the house!

„Klopt! Ik ben er geboren, maar mijn vader komt uit Suriname en mijn moeder uit Wales.”

In zijn woonplaats won...