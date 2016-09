Separeercel verdwijnt in psychiatrie

United Photos/Toussaint Kluiters Niek Regelink in de separatiekamer: ,,Opsluiting hier is zeer heftig.’’

HAARLEM - De kans dat patiënten met een zware psychose in een separeercel belanden, wordt steeds kleiner. In psychiatrisch ziekenhuis Zuiderpoort in Schalkwijk gebeurde dat vorig jaar 23 maal, maar het streven is het gedwongen isoleren van patiënten helemaal uit te bannen.

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 15-9-2016, 9:52 (Update 15-9-2016, 10:19)

De separeerkamer is ongeveer vijftien vierkante meter groot en heeft gesloten luxaflex. Een laag bed en een schoolbord zijn de enige bronnen van afleiding voor de psychiatrische patiënten. Als er echt geen andere oplossing meer is, worden ze in de...