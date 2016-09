Komt Decathlon naar Haarlem?

Illustratie Decathlon Zo kan de combinatie van winkel en hoofdkantoor van Decathlon bij station Spaarnwoude er uit gaan zien.

HAARLEM - De Franse sportketen Decathlon wil in Haarlem bij NS-station Spaarnwoude niet alleen een grote winkel openen, het gebied Oostpoort is ook in beeld voor de vestiging van het hoofdkantoor in Nederland.

Door Henk Geist - 15-9-2016, 7:16 (Update 15-9-2016, 7:16)

Dat maakt het bedrijf bekend in een brief aan de gemeente Haarlem. Het hoofdkantoor, dat nu nog in Amsterdam zit, zal samen met de winkel in totaal zo’n tweehonderd arbeidsplaatsen opleveren, stelt een woorvoerder.

,,De locatie in de Waarderpolder kan voor Decathlon een serieuze mogelijkheid zijn voor het Nederlandse hoofdkantoor,...