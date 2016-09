’Posten reddingsbrigade Zandvoort zijn gewoon bemand’

ANP

ZANDVOORT - De Zandvoortse Reddingsbrigade komt niet in problemen doordat vier dagcommandanten van Post Noord uit onvrede hun functie hebben neergelegd. Dat zegt voorzitter Jan-Hein Carree.

Door Judy Nihofj.nihof@hollandmediacombinatie.nl - 14-9-2016, 14:57 (Update 14-9-2016, 16:30)

Ook de veiligheid op het strand is volgens hem niet in het geding. De voorzitter ontkent verder dat er een leegloop bij de ZRB gaande is benadrukt dat Post Noord en Zuid gewoon open zijn. ,,Weet u dat de Zandvoortse Reddingsbrigade de enige echte vrijwilligersbrigade is die, ook nu de vakantie is afgelopen, doordeweeks open is?’’

Volgens...