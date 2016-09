Huiskamerfestival in Vijfhoek Haarlem: oude bekenden

PRfoto Het cabaretduo ’Hun’ dat alles op ’hun’ manier doet. Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Het zevende Vijfhoek Huiskamerfestival in Haarlem belooft weer veel moois en oude bekenden, zo zegt organisator Niels Weijers van het café De Vijfhoek.

Door Leontien van Engelen - 15-9-2016, 7:02 (Update 15-9-2016, 7:02)

En, in tegenstelling tot andere jaren, er zijn nog kaarten verkrijgbaar. Dat verbaast Weijers zelf ook een beetje. ,,Andere jaren waren we heel snel uitverkocht, binnen twee of drie dagen. Misschien dat mensen nu denken ’er is waarschijnlijk toch geen kaart meer te krijgen’, maar niets is minder waar.’’

Drie voorstellingen

Voor 27,50 euro mogen er uit de beschikbare...