Fooi voor student met handicap

HAARLEM - Studenten met een handicap die in Haarlem wonen, krijgen veel minder toeslag dan hun collega’s elders. Dat blijkt uit een onderzoek van RTL Nieuws. Waar studenten in Amsterdam 348 euro per maand ontvangen en in Wageningen 381 euro, gaat het in Haarlem om 29,75 euro, het laagste bedrag van de 45 plaatsen die zijn onderzocht. De ChristenUnie heeft wethouder Joyce Langenacker vragen gesteld.

Door Anouk Kragtwijk - 13-9-2016, 16:57 (Update 13-9-2016, 17:09)

Voorheen was het rijk verantwoordelijk voor de toeslag, maar in 2015 zijn veel zorgtaken overgeheveld naar de...