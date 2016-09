Reparatie windmolens Schoteroog te duur

Archieffoto United Photos/Toussaint Kluiters De windmolens kunnen richting sloop.

HAARLEM - De vier windmolens op Schoteroog in Haarlem zijn rijp voor de sloop. Elke hoop dat in ieder geval twee snel weer zouden kunnen gaan draaien werd na een technische inspectie de bodem ingeslagen.

Door Jacob van der Meulen - 13-9-2016, 14:51 (Update 13-9-2016, 15:30)

De vier molens staan al vanaf augustus 2014 stil nadat exploitant Windpark Haarlem zich terugtrok en zich geen nieuwe onderneming aandiende om ze over te nemen. Volgens de exploitant konden de molens, die in 1994 werden geplaatst en inmiddels waren afgeschreven, best nog wel een paar jaartjes...