Irene van Lippe-Biesterfeld te gast bij Teylers Museum in Haarlem

Foto ANP Prinses Irene

HAARLEM - De interviewserie ’Teylers ontmoet’ bij Teylers Museum kent op zaterdag 8 oktober een bijzondere gast.

Door Leontien van Engelen - 13-9-2016, 12:29 (Update 13-9-2016, 12:29)

Irene van Lippe-Biesterfeld (1939) wordt door publicist en schrijver Alexander van Reeuwijk tussen 14.00 en 16.00 uur geïnterviewd over haar boek ’Bergplaas - een verhaal’.

Prinses Irene kreeg haar liefde voor de natuur en met name voor het Afrikaanse continent van haar vader. Ruim vijftien jaar geleden kocht zij een natuurgebied van 5000 hectare in de Karoo, een semi-woestijn in het midden van Zuid-Afrika. In haar boek ’Bergplaas - een verhaal’ schrijft ze over haar eerste kennismaking met het gebied en met de bewoners, zowel mens als dier.

Het boek is aangevuld met foto’s, dagboekfragmenten en tekeningen van de hand van de auteur.

Kaarten voor deze ’Teylers ontmoet’ zijn vanaf eind deze week verkrijgbaar bij Boekhandel Athenaeum, Gedempte Oude Gracht 70 in Haarlem en kosten 8 euro in de voorverkoop.