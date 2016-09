Park Meermond viert burendag met oogstfeest fruit

HEEMSTEDE - Komende vrijdag is iedereen ter gelegenheid van de nationale Burendag ’s middags welkom op park Meermond in Heemstede voor het oogstfeest. Bekende en minder bekende soorten fruit staan centraal op het feest van half een tot drie uur.

Door Sjaak Smakman - 13-9-2016, 12:23 (Update 13-9-2016, 12:38)

Leerlingen van de Valkenburgschool komen aan het begin van de middag in hun nu twee jaar jonge boomgaard oogstfeest vieren.

Ze gaan kijken of de bomen verzorgd moeten worden en gaan zelf appelmoes koken. Omdat de piepjonge fruitbomen nog niet al te veel fruit dragen, zorgt beheerder MEERGroen dat er fruit wordt aangevoerd vanaf een ander groenproject.

Wild fruit is op Meermond volop aanwezig in de vorm van bramen en vlierbessen. Ook minder bekend eetbaar fruit zoals duindoorns, lijsterbessen en rozenbottels hangt nu klaar voor de pluk. Deze bessen zijn rauw niet lekker, maar prima bruikbaar voor jam, gelei of kooksaus.

De werkgroep Heemstede van MEERGroen verzorgt deze middag ook rondleidingen over Meermond plaats om kennis te maken met de vele speelmogelijkheden en de bijzondere natuur op de voormalige vuilstort.

Er kan ook worden gespeeld op aanwezige speeltoestellen en wie wil kan ook gaan picknicken op de picknickweide.

Afhankelijk van het weer starten de activiteiten vanuit de kantine van de gemeentewerf of boven op het terrein aan het eind van de toegangsweg naast de woonschepenhaven.

De ingang van het park aan de Cruquiusweg 49 in Heemstede is herkenbaar aan de houten vogelsculptuur bij de ingang. Daar is ook ruimte voor parkeren.