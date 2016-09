Verleden Haarlem gesloopt voor nieuwbouw

Archieffoto Sloop van gevelrij aan de Smedestraat bij de Grote Markt.

Afgelopen weekend waren de Open Monumentendagen. Haarlem heeft veel te bieden. In de stad staan 1176 gebouwen op de Rijksmonumentenlijst.

Door Hein Klemann - 13-9-2016, 10:00 (Update 13-9-2016, 10:31)

Daarmee blijft de stad achter bij Amsterdam, maar als monumentenstad is Haarlem net zo belangrijk als Utrecht of Den Haag.

Ook staan er nog eens 1200 gebouwen op de gemeentelijke monumentenlijst, veelal panden uit de jaren 1850-1940. Na wat bijzonder rekenwerk komt de gemeente op 4000 monumenten, waarmee de stad de tweede monumentenstad van Nederland zou zijn. De sfeer in de stad, de verankering van het heden in het verleden en de aantrekkingskracht voor toeristen heeft Haarlem in belangrijke mate aan die monumenten te danken.

Afgelopen weekend was het publiek welkom in 75 Haarlemse monumenten, waaronder woningen, hofjes, molens en kerken. De Gravenzaal van het Stadhuis kon worden bewonderd zonder je bij een huwelijksviering aan te sluiten en voor degenen die een geheel andere blik op de stad wilden werpen, was de toren van de Grote Kerk te beklimmen.

Belangrijk

Er staan niet alleen beeldbepalende gebouwen als kerken, het Stadhuis of de Vleeshal op de monumentenlijsten. Ook villa’s in de Hout, een klok- of halsgeveltje in een zijstraatje, het Costermonument, of een poortje naar een achterafje zijn beschermd. Wellicht nog meer dan de grote monumenten bepalen zij de stad. Veel mensen zullen het belangrijk vinden dat de mooie plekjes die de stad rijk is behouden worden voor een volgende generatie.

Uit het recente verleden blijkt evenwel dat die bescherming beperkt is. Zo stond aan de Dreef, op de plek waar nu de Rabobank kantoor houdt, een aantal negentiende eeuwse villa’s die de stad een mooie, karakteristieke entree gaven. Dat twee van die villa’s op de Rijksmonumentenlijst voorkwamen, bood geen afdoende bescherming toen in de jaren ’70 het gebied moest worden ontwikkeld.

De hele gevelwand aan de westzijde van de Dreef tussen de Hazepaterslaan en de Meester Lottelaan werd opgeofferd aan fantasieloze kantoorbouw. Even verderop sloopte de Nutsspaarbank het voormalige Hotel den Hout voor kantoren.

Grover

Nog grover is er in die periode opgetreden bij de bouw van de Brinkmannpassage. Aan de Grote Markt bleven de panden overeind, maar van de mooiste van de gevels aan de noordzijde werd de onderpui volledig vernield om toegang te bieden tot een troosteloos groepje winkels en kantoren. Daarachter werd alles tot de Smedestraat en Schoutensteeg gesloopt.

Aan de Smedestraat moest een karakteristieke gevelrij, waaronder een enkel monument, het veld ruimen. Ersvoor in de plaats kwam een levenloos pand voornamelijk gekarakteriseerd door een gaanderij vol graffiti en zwerfvuil. Haarlem heeft veel te bieden, maar om verdere aantasting van het erfgoed te voorkomen moeten grootschalige bouwprojecten zoveel mogelijk uit de stad worden geweerd.

Mocht de stad wel zulke plannen koesteren dan kunnen alleen kritische burgers hun leefomgeving beschermen zo bleek in de jaren ’90 bij de nieuwbouw van het Enschedé-complex.

De oude bebouwing is door de gemeente zelf illegaal gesloopt. Monumentenlijsten zijn dus niet afdoende.

Uit de tijd is een historische rubriek van de Haarlemmer Hein Klemann, hoogleraar economische geschiedenis aan de Erasmus Universiteit.