’Zolang Erik de Vlieger hier zit, gebeurt er niks’

Foto United Photos/Paul Vreeker Jean-Michel Nelissen: ,,Er zijn al zoveel ideeën geopperd om iets van de grond te krijgen.”

HAARLEM - Restaurant Loetje komt niet op het culturele bedrijfsterrein Nieuwe Energie in de Haarlemse Waarderpolder. Verschillende ondernemers op het terrein zien veel potentie in Nieuwe Energie maar hebben gemengde gevoelens over de toekomstige ontwikkelingen.

Door Nadieh Bindels stadssredactie@haarlemsdagblad.nl - 13-9-2016, 9:00 (Update 13-9-2016, 9:46)

Lennard Dost is directeur van kunstinstelling Nieuwe Vide, waar 28 creatieve ondernemers zijn gevestigd. Hij ziet het niet als een groot gemis dat restaurant Loetje niet op het bedrijfsterrein komt. Volgens hem is het publiek dat Loetje trekt niet dezelfde doelgroep als waar de Nieuwe Vide zich...