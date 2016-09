Rechtbank spreekt Haarlemse dronepiloot vrij

Foto United Photos/Paul Vreeker Drone-piloot Ran Hendriks.

UTRECHT - De Haarlemse dronepiloot Ran Hendriks is maandag door de rechtbank in Utrecht vrijgesproken van het verstoren van beschermde diersoorten in de Oostvaardersplassen.

Door Fokke Zaagsma - 12-9-2016, 17:12 (Update 12-9-2016, 17:36)

Hendriks (31) liet een jaar geleden als hobbyist een drone vliegen boven het voor publiek niet toegankelijke deel van het natuurgebied in Flevoland.

Hij wilde daar filmopnamen maken. Volgens Staatsbosbeheer was hij in overtreding en daarom werd Hendriks een boete van 250 euro opgelegd.

De dronepiloot weigerde de boete te betalen en liet de zaak voorkomen om een proefproces af te dwingen.

Dit artikel is gepusht naar onze nieuwsapp. Heeft u de app nog niet? Download hem snel voor Android of IOS.