Transformatie Meerenberg Bloemendaal tot woonruimte is eind op streek

Heiko Hulsker Architecten Impressie van het dakterras op Meerenberg. Bekijk Fotoserie

BLOEMENDAAL - Wie rondloopt in Meerenberg in Bloemendaal, het carré-vormige rijksmonument uit 1849 van Jan David Zocher, kan alleen maar met ontzag kijken naar wat hier 167 jaar geleden is neergezet. En zich er vooral over verbazen dat het er überhaupt nog stáát.

Door Margot Klompmakerm.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl - 13-9-2016, 9:00 (Update 13-9-2016, 9:00)

Tientallen jaren verwaarlozing hebben het voormalige Provinciaal Ziekenhuis in Bloemendaal bepaald geen goed gedaan. Het is aan het vakmanschap van de ambachtslieden van toen te danken dat het gebouw niet allang van ellende in elkaar is gestort.

Bedrijvigheid

Maar nu gonst...