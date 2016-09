Onderzoek Koepel van start

Archieffoto

HAARLEM - De komende maanden moet duidelijk worden of het plan van de Stichting Panopticon voor de vestiging van een University College in de Koepel een haalbare zaak is. Het onderzoek van de gemeente naar de haalbaarheid van die plannen gaat nu van start.

Door Henk Geisth.geist@hollandmediacombinatie.nl - 12-9-2016, 7:38 (Update 12-9-2016, 8:23)

Vlak voor het zomerreces heeft de gemeenteraad in meerderheid besloten tot een haalbaarheidsonderzoek naar de plannen van Panopticon. Het college van B en W is voorstander van de vestiging van een universitaire opleiding in de Koepel en wil...