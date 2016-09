Haarlem-cultuur in optima forma

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Met een bakfiets trok theatergroep Eglentier door de binnenstad.

HAARLEM - O, kom er ‘ns kijken, luisteren en genieten, wat ik in m’n cultuurschoentje vind. Alles gekregen, wat je aan kunst bemint. Haarlem stond weer een weekend lang in het teken van de cultuurstad die het is. Meer dan driehonderd voorstellingen van koren, alle monumenten en culturele gebouwen open met een overvol programma vanwege Haarlem-Cultuurfestival.

Door Nuel Gielesstadsredactie@haarlemsdagblad.nl - 11-9-2016, 21:03 (Update 11-9-2016, 21:03)

Maar ook een culturele Sinterklaas moet weten dat je van een te volle schoen niet altijd blij wordt. Waar wil je graag mee spelen, en wat...