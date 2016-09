’Veel belangstelling voor cultureel erfgoed’

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Jan Leenbader leidt rond in Rijtuigenmuseum Van Schagen.

Sophia Presburg kijkt verwonderd naar de rijtuigen die staan opgesteld in een klein museum bij het Heemsteedse Wilhelminaplein. ,,Je woont er vlakbij en je komt er nooit. Vandaag dus wel.’’ Precies de bedoeling van de Open Monumentendagen.

Door Paul Lips - 11-9-2016, 17:54 (Update 11-9-2016, 17:54)

Ooit was het een showroom voor automobielen, maar inmiddels is de naam Rijtuigenmuseum Van Schagen, gelegen aan de Achterweg. Mede-eigenaar Jan Leenbader leidt de bezoekers rond. ,,Kijk dit is een dos à dos, een jachtwagen met geel geschilderde wielen. De jagers die met zo’n rijtuig...