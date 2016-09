Verhalen komen tot leven in Elswout

Foto United Photos/Rob van Wieringen Mister Anansi ontvangt wethouder Van Rijnberk.

BLOEMENDAAL -

Door Annemieke Windt - 11-9-2016, 17:17 (Update 11-9-2016, 17:17)

Krap een half jaar nadat poppentheater De Zilveren Maan haar deuren sloot, is Theater Elswout van Wijnand Stomp een feit. De locatie van het nieuwe theater, gelegen in de oude aardappelkelder van het landgoed, heeft de juiste uitstraling voor verhalen. Het uitzicht vanuit de kelder op de grote wortels van een oude boom roept beelden op van een trol of kabouter die ieder moment tussen de wortels kunnen verschijnen.

Stomp wil in zijn nieuwe theater plaats bieden aan meer dan sprookjes....