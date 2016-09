Ayoub: Stuur mij maar terug naar Koepel

HAARLEM - In de verveloze kleine kamer staan twee bedden en vier stoelen rond een tafel van de kringloop. Daarmee staat het vol. Twee jaar moeten de Syrische statushouders/studenten Ayoub en Mohamad hier verblijven voordat ze uitzicht hebben op eigen woonruimte. Van integratie met Nederland is geen sprake.

Door Jacob van der Meulen - 9-9-2016, 20:43 (Update 9-9-2016, 20:43)

Ayoub (22) verbleef twee maanden in de opvang in Heerhugowaard nadat hij een jaar in de Haarlemse Koepel had gewoond. Sinds maart woont hij aan de Zijlweg. Ayoub was derdejaars student economie aan de...