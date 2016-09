Huisjesmelker van het Jaar aan Zijlweg

HAARLEM - Om maar even de bedrijfscultuur te schetsen bij verhuurder Marcel van Hooijdonk van het voormalige provinciekantoor Zijlweg 245. Een Utrechtse huurder van de omstreden huisjesmelker doet haar beklag over stroomuitval. Even later krijgt ze een mail terug waarin ze een ’dikke kut’ wordt genoemd. Sorry, schrijft Marcel van Hooijdonk later. De mail was intern bedoeld en per ongeluk naar de huurder verstuurd.

9-9-2016

