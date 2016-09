Jort Kelder in Dorpskerk Bloemendaal

Foto Marte RGB

BLOEMENDAAL - Jort Kelder, BN’er, schrijver en oud-hoofdredacteur van zakenblad Quote, komt zondag 18 september in Bloemendaal.

Door Van onze verslaggever - 9-9-2016, 13:54 (Update 9-9-2016, 13:54)

Hij is de gast van Aeropagus Bloemendaal. In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat Ad van Nieuwpoort met hem in gesprek.

Kelder is gefascineerd door zowel de oude als de nieuwe elite. Dit komt onder meer tot uitdrukking in zijn veelbekeken tv-programma’s ‘Bij ons in de PC’ en ‘Hoe heurt het eigenlijk?’ Het is Kelders overtuiging dat een samenleving niet zonder elite kan.

Volgens hem is er voor de afbraak van de elite en de religie niets in de plaats gekomen. In de Belcampolezing, die hij vorig jaar hield in Groningen, stelt hij: ‘Een machtsvacuüm schreeuwt om een aanvoerder. De roep om richting, om een visionair, om moreel leiderschap wordt luider. Want de huidige leiders zijn managers die de werkelijkheid vanuit hun spreadsheets denken te bedwingen’. Maar wat verstaat hij onder de elite?

Het gesprek is zondag 18 september van 16.00– 17.00 uur in de Dorpskerk, Kerkplein, Bloemendaal.