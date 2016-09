Rob Slewe tevreden met afloop ’geregisseerde wraakactie’

BLOEMENDAAL - ,,Eindelijk een beetje gerechtigheid’’, verzucht ondernemer Rob Slewe uit Overveen. Hij is blij met de excuusbrief van het college van Bloemendaal.

Door Margot Klompmaker - 9-9-2016, 14:00 (Update 9-9-2016, 14:00)

Volgens Slewe heeft de gemeente Bloemendaal zijn familie bewust zwart gemaakt. ,,De verhoudingen waren al jaren verstoord, maar de zaak is geëscaleerd na de tv-uitzending over burgemeester Ruud Nederveen in juli 2014. Toen kwam een geregisseerde wraakactie van B en W op gang om ons zwart te maken. Eerst de column van Meindert Fennema over maffia, toen het interview...