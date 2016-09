Gestolen goederen aangetroffen op boot in Hillegom

Goed voor natuur dat herten mogen worden afgeschoten

De kogel is door de kerk. De rechter heeft uitgesproken dat duizenden damherten in de Waterleidingduinen mogen worden afgeschoten. De bezwaren van dierenbeschermingsorganisaties tegen het afschot zijn van tafel geveegd. Door het enorme aantal herten worden planten en andere diersoorten bedreigd. Ook de verkeersveiligheid heeft volgens de rechter te lijden. Daarom is het goed dat de herten nu mogen worden afgeschoten.