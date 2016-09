PvdA Haarlem: ’Verhuurder Zijlweg lapt regels aan laars’

HAARLEM - De Haarlemse PvdA is naar aanleiding van publicaties in deze krant het gesprek aangegaan met huurders in de ’studentenflat’ aan de Zijlweg. ,,Hier lijken regels en contracten met de voeten te worden getreden’’, concludeert de partij die eist dat het college uiterlijk dinsdag opheldering geeft.

Door Jacob van der Meulen - 8-9-2016, 21:42 (Update 8-9-2016, 21:42)

Het voormalige provinciekantoor werd verkocht om studenten te huisvesten. Sinds afgelopen december verblijven er ook zeventig studerende vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben gekregen. Dat het pand ook alleen bestemd was voor studenten, blijkt uit de...