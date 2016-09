Haarlem, Bloemendaal en Heemstede op kop met stijging van huizenprijzen

HAARLEM - Haarlem, Heemstede en Bloemendaal staan in de landelijke top vijf van de gemeenten met de hoogste stijging van huizenprijzen. Amsterdam en Utrecht zijn in deze top vijf de andere twee gemeenten waar die stijging het hoogste was.

Door Arthur de Mijttenaere - 9-9-2016, 9:00 (Update 9-9-2016, 9:00)

De cijfers zijn afkomstig van Calcasa, een onderzoeksbureau op het gebied van onroerend goed. De belangrijkste bron voor Calcasa is het kadaster waar alle onroerend goed-transacties worden geregistreerd.

Als moment van vergelijken is het tweede kwartaal van 2013 gekozen, toen de huizenprijzen zich op...