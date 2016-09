Avondfoto Koepel winnaar Kunstlijn Facebook-wedstrijd

Foto Kees Sikkes De winnende foto waarin het thema van de wedstrijd volgens de jury het best in beeld werd gebracht.

HAARLEM - In aanloop naar de jaarlijkse Kunstlijn, die dit jaar op 4, 5 en 6 november wordt gehouden, heeft diezelfde Kunstlijn een fotowedstrijd uitgeschreven via Facebook.

Door Leontien van Engelen - 8-9-2016, 15:02 (Update 8-9-2016, 15:30)

De afgelopen jaren werd op die manier de Facebook Kunstlijn Hond gekozen, waarbij de winnende foto een jaar lang de Facebookpagina van de organisatie sierde.

De hond was jarenlang hét symbool van de grote gratis kunstmanifestatie, maar sinds vorig jaar is men daar vanaf gestapt. En dus werd het een uitdaging voor de Facebookvrienden, want ze mochten zich nu stukbijten op het brede thema ’Adem Kunst - Over Morgen’.

De foto van Kees Sikkes werd uiteindelijk door de vijfkoppige jury, waar onder Kunstlijnvoorzitter Joke Breemouer, tot winnaar verkozen. Sikkes fotografeerde de Haarlemse Koepel met een dreigende lucht.

,,De Koepel is de laatste tijd veel in het nieuws’’, vertelt de uit Velserbroek afkomstige winnaar. ,,Eerst als gevangenis, nu als opvang voor asielzoekers en wat er daarna mee gaat gebeuren is nog niet bekend. Het zou mooi zijn als in de toekomst kunstenaars er een plek zouden kunnen krijgen.’’ En dat sluit volgens de jury mooi aan bij het thema.

Sikkes werkt in het dagelijks leven in IJmuiden bij Tata Steel, maar in zijn vrije tijd fotografeert hij veel, vooral in de avonduren. Bij deze foto heeft hij drie verschillende belichtingen over elkaar gebruikt. De winnende plaat hangt tijdens de Kunstlijn met nog vier andere door de jury uitgekozen inzendingen in Museum Haarlem.

Op de Facebookpagina van de Kunstlijn zijn alle inzendingen te bekijken.

