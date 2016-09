Zorgbalans opent club voor ouderen in Aerdenhout

Foto United Photos/Toussaint Kluiters De ruimte in clubhuis Rood-Wit waar de ouderenclub wekelijks samenkomt.

AERDENHOUT - Huiswerkbegeleiding, kinderopvang. Het clubhuis van Rood-Wit aan de Zwaluwenweg in Aerdenhout is inmiddels veel meer dan alleen een gebouw voor hockeyers.

Door Margot Klompmakerm.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl - 9-9-2016, 10:00 (Update 9-9-2016, 10:00)

Sinds deze week zit ook ontmoetingscentrum Zwaluwstroom van Zorgbalans in het clubhuis. Het centrum organiseert activiteiten voor (kwetsbare) ouderen, onder wie mensen met dementie, Parkinson, herseninfarct, of ouderen die in een isolement zitten.

Elke woensdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur kunnen zij terecht in een gezellige, aparte ruimte van het net verbouwde clubhuis met uitzicht op de hockeyvelden en het golfterrein. Zorgbalans heeft al meer van dergelijke centra in Zandvoort en Bloemendaal-dorp.

Zo’n ‘club’ is nodig, blijkt uit praktijk. De deelnemers varen er wel bij, maar ook de naaste familie want die heeft dan even wat tijd voor zichzelf.

Leontine Trijber van Zorgbalans: ,,Vaak zie je dat de wereld van mensen met dementie steeds kleiner en geisoleerder wordt en dat de druk op de familie en omgeving toeneemt. Te lang alleen thuis zijn doet je hersenen geen goed. Juist dan zijn nieuwe ‘uitdagingen’ in een veilige omgeving belangrijk.”

Eigenwaarde

Mensen die voelen dat hun vermogens minder worden krijgen door met elkaar activiteiten te ondernemen weer een gevoel van eigenwaarde. ,,Ieder mens heeft behoefte aan positieve bemoediging. Daar leggen wij de nadruk op. Wij gaan uit van wat je nog wèl kunt.’’

Het ontmoetingscentrum wil in overleg met de deelnemers van alles aanbieden. Bewegen, wandelen, gesprekken, eten, koken, muziek maken en luisteren, schilderen, koffiedrinken, zingen enz. ,,Er zijn geen verplichtingen, er moet niks. Het is vooral lekker doen waar je zin in hebt.’’

Ook familie en vrienden worden nauw bij het centrum betrokken. ,,We kunnen hen adviseren hoe ze het beste kunnen omgaan met iemand bij wie het geheugen achteruit gaat.’’ Volgens Leontine Trijber is er behoefte aan dergelijke ontmoetingsclubs voor ouderen. ,,In Zandvoort hebben we ook een centrum. Daar komen mensen uit de hele regio op af.’’

Er is geen leeftijdsgrens. Deelnemen kan met of zonder indicatie. Met een indicatie is deelname goedkoper. Meer info bij thuiszorg buurtteam Aerdenhout: 088 1189298 of Zorgbalanscentrale: 023 - 8918918.