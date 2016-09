Noor verruilt grote stad voor dorp

Foto UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS Gastheer Peter Schuurman en eigenaar Michel Magielse gaan ook lunches serveren.

BLOEMENDAAL - Voorbijgangers stappen binnen voor een praatje als ze zien dat de deuren van het nieuwe restaurant Noor openstaan. ,,Die dorpse gemoedelijkheid bevalt me goed’’, zegt eigenaar en chefkok Michel Magielse (50).

Door Judy Nihofj.nihof@hollandmediacombinatie.nl - 8-9-2016, 8:07 (Update 8-9-2016, 8:07)

Hij verliet zijn zaak in de Haarlemse Kleine Houtstraat voor een groter pand in Bloemendaal.

Na tien jaar Noor in de Kleine Houtstraat was Magielse toe aan wat anders. Iets groters vooral. In zijn restaurantje in de Kleine Houtstraat moest hij regelmatig gasten teleurstellen die een tafel wilden reserveren.

