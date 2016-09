Daklozen met halve liters bier en chocomel de hort op

FOTO UNITED PHOTOS/RON PICHEL Daklozen uit Haarlem werden door het Straatjournaal op een dagje uit getrakteerd.

HAARLEM - Al vroeg in de ochtend hebben de deelnemers zich in het zonnetje verzameld op de Haarlemse Gasthuisvest. Wachtend op de grote bus die hen die dag gaat vervoeren, worden er peuken gerookt en grapjes gemaakt. De sfeer zit er al goed in als de bus arriveert.

Door Nadieh Bindels - 7-9-2016, 22:00 (Update 7-9-2016, 22:11)

Het uitstapje wordt ieder jaar georganiseerd, maar dit jaar is er groots uitgepakt omdat het Straatjournaal twintig jaar actief is in Haarlem. Het uitje is niet alleen bedoeld voor straatjournaalverkopers uit de stad, alle...