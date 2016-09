Nieuwe start in Klein HeiligPand

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Van boven naar beneden: Lisette Spaargaren, Haya Maëla, Elsje Zwart, Jolanda Slot-Krol en Lineke Verrips, een aantal gebruikers van Haarlems nieuwste culturele plek, het Cultuurhuis Klein HeiligPand. ’We willen er iets positiefs van maken’.

HAARLEM - Hun vertrek uit de Egelantier vlak voor de zomer had de nodige voeten in de aarde. Inmiddels is een aantal van de betrokken culturele instellingen neergestreken in het monumentale pand aan het Klein Heiligland 84 in Haarlem. Daar willen ze de sores van het afgelopen jaar snel vergeten, want ze vinden hun nieuwe plek, omgedoopt in Cultuurhuis Klein HeiligPand, geweldig. Zaterdag is er open huis.

Door Henk Geisth.geist@hollandmediacombinatie.nl - 7-9-2016, 19:46 (Update 7-9-2016, 20:36)

Vakantie hebben ze deze zomer eigenlijk niet gehad. Er is door de nieuwe huurders ontzettend...