’Polenhotel’ onder toezicht

HAARLEM - Het voormalige provinciegebouw aan de Zijlweg is brandveilig en voldoet aan alle bouwregels. Wel is er verscherpt toezicht van de gemeente en is de GGD ingeschakeld om te letten op de hygiëne.

Door Annalaura Molducci - 7-9-2016, 7:00 (Update 7-9-2016, 7:00)

Dat zegt verantwoordelijk wethouder en loco-burgemeester Joyce Langenacker (PvdA) in reactie op het verhaal dat studenten massaal zouden wegtrekken uit het gebouw omdat Poolse arbeiders er een zooitje van maken.

Langenacker vindt het ’ontzettend vervelend’ wat er allemaal aan de hand is aan de Zijlweg. ,,We willen dat iedereen...