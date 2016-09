Weinig groen aan nieuwe goudkust Heemstede

Foto United Photos/Paul Vreeker Nog tien woningen in het middenstuk erbij en dan is de nieuwe wijk Watermuziek klaar. De opzet is dat daarna tussen het Spaarne Gasthuis en het Spaarne ook nog woningen komen.

HEEMSTEDE - In Heemstede is aan het Spaarne schoksgewijs het nieuwe wijkje Watermuziek verrezen. Op dit moment zijn bouwvakkers bezig met de laatste tien woningen, die eind vorig jaar in een dag tijd werden verkocht.

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 6-9-2016, 9:00 (Update 6-9-2016, 9:00)

De langzame totstandkoming van de wijk Watermuziek met 39 luxueuze woningen vertelt tegelijk het verhaal van de economische conjunctuur in dit land. In 2008 bij het begin van de economische crisis werden de eerste vier houten villa’s aan het water en het eerste rijtje huizen opgeleverd.

Omdat iedereen...