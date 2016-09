Zwemclub DWT feest met fietspuzzeltocht

Foto United Photos Remco van der Kruis Vertrek van de puzzeltocht.

HAARLEM - Wat doe je als je club 85 jaar bestaat? Juist ja, een feestje geven. Bij zwemclub DWT doen ze dat anders. Daar hebben ze het hele jubileumjaar allerlei activiteiten, zoals gisteren een fietstocht door Haarlem en omgeving

Door Marcel Tabbers - 4-9-2016, 20:00 (Update 4-9-2016, 20:00)

De parkeerplaats bij het Boerhaavebad in Schalkwijk staat vol met fietsen. Thijs Weustink is de grote bedenker van een fietspuzzeltocht. ,,Het gaat net zoiets worden als Pokemons vangen, maar in ons geval gaan we op zoek naar locaties die betrekking hebben op DWT....