HBC Heemstede dolblij met kunstgras

Foto United Photos/Paul Vreeker De panna-kooi bij de opening van het kunstgrasveld.

HEEMSTEDE - Het is niet zonder slag of stoot gegaan, maar dit weekeinde opende voetbalclub HBC officieel het nieuwe kunstgrasveld. ,,Daar zijn we heel blij mee. Vorig jaar was het gras op onze velden al in de winterstop op.’’

Door Frenk Klein Arfman - 4-9-2016, 18:00 (Update 4-9-2016, 18:00)

Reden voor een feestje dus. Opblaasbare voetbalvelden, een springkussen en overal ballonnen. HBC-voetbalsters Daisy, Carmen, Madelief en Sanne hebben zojuist een stukje over het nieuwe kunstgrasveld (het hoofdveld ook) gelopen. ,,Heel mooi’’, is de conclusie van de vier 14- en 15 jarigen. ,,Geen...