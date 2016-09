Haar van Frans Hals ontdekt in onderste verflaag

Frans Hals Museum Regentessen van het Oudemannenhuis, ca. 1664

HAARLEM - In een van de onderste verflagen van het beroemde groepsportret van de Regentessen van het Oude Mannenhuis, geschilderd door Frans Hals (1583-1666), zijn restaurators gestuit op een vijftien centimeter lange, grijze haar.

Door Kees van der Linden - 2-9-2016, 20:09 (Update 2-9-2016, 20:25)

Dat is donderdagavond bekendgemaakt in de Grote Kerk door de directeur van het Frans Halsmuseum, Ann Demeester. De haar zou heel goed afkomstig kunnen zijn van de schilder zelf.

De ontdekking werd gedaan door Liesbeth Abraham en Herman van Putten. Zij werken op het ogenblik aan het herstel van de twee groepsportretten die Hals op hoge leeftijd maakte van de regenten en regentessen van het Oude Mannenhuis.

Aangezien de haar in de onderste verflaag zit, is het aannemelijk dat die van Hals zelf afkomstig is. Van Putten: ,,Hij was toen al oud en mogelijk ook bijziend. Misschien is die haar bij het vooroverbuigen blijven plakken aan de verf.’’

Natuurlijk kan de haar ook afkomstig zijn van iemand anders, bijvoorbeeld een leerling. ,,Met forensisch onderzoek kunnen we in elk geval de leeftijd achterhalen van degene van wie de haar afkomstig is.’’

De restauratoren hebben de haar laten zitten omdat het onderdeel uitmaakt van het schilderij, legt Van Putten uit. ,,Wel hebben we een heel klein stukje afgesneden voor nader forensisch onderzoek.’’

Het forensisch onderzoek moet nog plaatsvinden.