Woningen in oude Haarlemse kantoren

Foto Henk Geist In de herenhuizen aan de Dreef wordt binnenkort weer gewoond.

HAARLEM - Een aantal verouderde kantoorpanden in Haarlem wordt in de loop van volgend jaar verbouwd tot appartementen. Het gaat om de kantoorlagen van drie torenflats langs de Aziëweg in Schalkwijk en om een rij monumentale panden aan de Dreef.

Door Henk Geist - 5-9-2016, 7:59 (Update 5-9-2016, 7:59)

In de jaren zestig van de vorige eeuw zijn tussen de Aziëweg en de Robert Kochlaan in Schalkwijk vijf indentieke woontorens gebouwd. De eerste en tweede verdieping van de torens deden dienst als kantoor. De kantoorverdiepingen zijn echter verouderd en voldoen niet...