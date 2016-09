Liefdevol afscheid van ’onze Bernt’

HAARLEM - Zelden sloot een deur zo langzaam en haperend, maar donderdagavond ging hij toch echt dicht. Met ingang van vrijdag is Bernt Schneiders ex-burgemeester van Haarlem.

Door Frenk Klein Arfman - 1-9-2016, 22:39 (Update 1-9-2016, 23:23)

Wederzijdse liefde, dat was de hele avond voelbaar. Menigeen zou zich ongemakkelijk voelen onder zoveel lof, Bernt Schneiders genoot. Soms was het alsof de kist elk moment voorbij gedragen zou worden. Niets is minder waar: Bernt leeft en ’blijft gewoon Haarlemmer’.

Een fiks aantal genodigden mocht de prelude van het afscheid meemaken. Een talkshow met Frénk...