D-Café in het teken van duurzaamheid

Foto United Photos/Rob van Wieringen Geboren Haarlemmer Arthur van Benthem praat in café Stempels over duurzaamheid in Amerika

HAARLEM - Ruim twintig man zijn er op komen dagen voor het D-Café in Stempels deze woensdagavond. Het merendeel is lid van D66, de politieke partij die de avond organiseert.

Door Frenk Klein Arfman - 1-9-2016, 17:05 (Update 1-9-2016, 17:05)

Vicefractievoorzitter Bas van Leeuwen over de wat tegenvallende opkomst: ,,We hebben op deze mooie zomeravond behoorlijke concurrentie van het weer.’’ Het is te hopen dat, mocht D66 na de komende verkiezingen regeringspartij worden, het niet al te fraai weer wordt.

Insteek van de avond is duurzaamheid. Arthur van Benthem, geboren Haarlemmer maar tegenwoordig...