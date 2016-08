’Foutje Liander’, Buitenrustbruggen uren open

HAARLEM - De Buitenrustbruggen in Haarlem die de Schipholweg en Rustenburgerlaan verbinden, hebben donderdag uren uit gelegen. Omdat Liander zonder bericht was begonnen met onderhoud aan een kabel konden de bruggen om kwart over negen niet meer open of dicht.

Door Annalaura Molducci - 1-9-2016, 15:46 (Update 1-9-2016, 16:44)

Een woordvoerder van Liander erkent dat er een fout is gemaakt.

Er wordt zo snel mogelijk contact gezocht met de gemeente om excuses aan te bieden.

,,Normaal gesproken sturen we altijd tien tot vijftien dagen voordat we met onderhoud beginnen een brief aan de...