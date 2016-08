Manege is er helemaal klaar voor

Illustratie Manege Hillegom Impressie van de nieuwbouw in de Weerlanerpolder.

HILLEGOM - Elf jaar heeft het geduurd voordat Manege Hillegom kan gaan verhuizen. Het laat zich dus raden dat Marian Koopman heel blij is met de uitspraak van de Raad van State dat de manege naar de Weerlanerpolder kan verhuizen. ,,We willen nu hurry up door’’.

Door Sjaak Smakmans.smakman@hollandmediacombinatie.nl - 1-9-2016, 13:04 (Update 1-9-2016, 13:18)

De manege aan de Oude Weerlaan moet al jaren plaats maken voor woningbouw. Dat het tot nu maar niet tot een verhuizing kwam, heeft voor een belangrijk deel te maken met de rechtszaken die een aantal...