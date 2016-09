Compromis nieuwbouw Vijverweg Bloemendaal

Illustratie VanOmmerenArchitecten Het in samenspraak ontwikkelde ontwerp aan de Vijverweg.

BLOEMENDAAL - Een omstreden bouwplan in Bloemendaal van de grond krijgen zonder loopgravenoorlog? Het kan. Mits ontwikkelaar en buurt bereid zijn water in de wijn te doen.

Door Margot Klompmakerm.klompmaker@hollandmediacombinatie.nl - 2-9-2016, 9:00 (Update 2-9-2016, 9:57)

Dat blijkt uit de snelle manier waarop een dreigend conflict over nieuwbouw op de plaats van de Vijverwegkerk in Bloemendaal de kop is ingedrukt.

Er moest een onafhankelijk communicatiebureau aan te pas komen om de gesprekken tussen buurt en ontwikkelaar in goede banen te leiden. Maar het resultaat is er naar. Er ligt een ontwerp waarin...