Twee gewonden bij motorongeluk op N200 bij Overveen

Rowin van Diest Bekijk Fotoserie

OVERVEEN - Een man en een vrouw op een motor zijn woensdagavond gewond geraakt bij een ongeval op de Zeeweg (N200) in Overveen.

Door Thijs Zilverberg - 31-8-2016, 20:57 (Update 31-8-2016, 21:12)

Het ongeval vond rond half acht plaats, toen de motorrijder in de richting van Bloemendaal aan Zee reed. Het voertuig raakte van de weg, reed over de middenberm en kwam langs de tegengestelde rijbaan tot stilstand.

Ambulance en politie rukten uit om hulp te verlenen. Een traumahelikopter werd opgeroepen omdat de vrouw ernstig letsel had opgelopen door het ongeval.

Ambulancebroeders hebben beide slachtoffers eerste hulp verleend. De ambulance reed met de vrouw naar de Ikea in Haarlem, waar de helikopter is geland. De trauma-arts is daar ingestapt en verder meegereden naar het ziekenhuis. De man raakte minder ernstig gewond, maar is ook per ambulance meegenomen.

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) heeft een onderzoek ingesteld.

Even eerder op de avond was er ook al een ongeluk met twee auto’s op de N200, waarbij een vrouw gewond raakte.