Arno Koek van Boekhandel Blokker in Heemstede in boekenpanel DWDD

Foto Simone Philipsen Arno Koek gaat maandelijks bij DWDD vertellen wat de mooiste boeken zijn

HEEMSTEDE - Arno Koek van Boekhandel Blokker in Heemstede is dit televisieseizoen een van de vier leden van het boekenpanel van De Wereld Draait Door.

Door Leontien van Engelen - 31-8-2016, 17:09 (Update 31-8-2016, 17:47)

Elke laatste dinsdag van de maand mag hij een favoriet boek onder de aandacht brengen. Met de andere drie panelleden kiest Koek vervolgens één Boek van de Maand.

Hij is enthousiast over zijn nieuwe ’bijbaan’. ,,Het zal me best wel wat tijd gaan kosten, maar ik vind het een eer om te mogen doen. Je bent toch een soort visitekaartje voor de boekhandel en de winkel’’, vertelt hij.

Na vorig seizoen Casper Luckerhof van de Kennemer Boekhandel dus opnieuw een boekenman uit de regio in het populaire televisieprogramma. Of dat toeval is weet Koek niet.

,,We hebben gewoon boekhandels met goede mensen hier in de omgeving. Niet alleen in Heemstede en Haarlem, maar ook in bijvoorbeeld Hoofddorp.’’

Het DWDD-debuut van Arno Koek is op dinsdag 27 september. Dan wordt het Boek van de Maand september gekozen.