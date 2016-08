Haarlems burgemeester Bernt Schneiders: Ongeduldige eigenwijs met humor

Foto United Photos/Paul Vreeker ’Haarlem is nu hot, maar ook een dorp. Dat is juist zo mooi’, vindt Bernt Schneiders.

HAARLEM - Bernt Schneiders neemt donderdagavond afscheid als burgemeester van Haarlem met een daverend feest in de Philharmonie in Haarlem. Een laatste portret aan de hand van de mensen die hem goed kennen. En omdat het niet leuk is om alleen maar te lezen hoe goed hij het allemaal heeft gedaan ook wat kritische kanttekeningen.

Door Annalaura Molducci a.molducci@hollandmediacombinatie.nl - 1-9-2016, 7:00 (Update 1-9-2016, 7:00)

Michael Struis was een burgemeestersperiode lang evenementenmanager in Haarlem onder Schneiders van 2008 tot en met 2014. Hij heeft wel eens wat strubbelingen gehad met Schneiders. ,,Twee kapiteins...