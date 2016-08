Niemand juicht over vonnis dat afschot damherten rechtvaardigt

Foto Jan Dirk Bol Een Waternetboswachter legt aan tijdens de laatste jachtdag, eind maart. In oktober wordt het afschieten hervat.

HAARLEM - Voor- én tegenstanders van de jacht op damherten in het duingebied zijn ontevreden over de rechterlijke uitspraak het afschieten toe te blijven staan. Van beide kanten wordt dan ook de strijd aangebonden tegen het vonnis.

Door Jacob van der Meulen - 31-8-2016, 16:35 (Update 31-8-2016, 16:35)

Het was tijdens de zitting bij de Haarlemse rechtbank al een wat vreemde gewaarwording dat de provincie Noord-Holland als vergunningverlener door beide partijen voor de rechter was gedaagd. Als tegenstanders van de jacht kwamen Dierenbescherming en Faunabescherming in het geweer. Voorstander Herstel Inheems Duin spande...