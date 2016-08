Verzwegen woorden op afscheidsfeest bestuurder Spaarne Gasthuis Yvonne Wilders

HOOFDDORP - Op het afscheidsfeest van Yvonne Wilders, die in juni moest opstappen als bestuurder van het Spaarne Gasthuis, viel dinsdagmiddag voortdurend het woord ’jammer’. Nog opvallender was dat niemand inging op de reden van haar gedwongen vertrek. In een reeks van speeches werd het woord ’ontslag’ geen enkele keer genoemd.

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 30-8-2016, 21:00 (Update 30-8-2016, 22:32)

Op het grasveld bij de parkeergarage van het ziekenhuis in Hoofddorp was het stampvol met mensen uit het ziekenhuis, die nog eenmaal afscheid wilden nemen van hun geliefde bestuurder Yvonne Wilders.

