Tientallen bomen aan Jan Gijzenkade Haarlem weg voor fietspad

United Photos-Paul Vreeker De protesterende bewoners van de Jan Gijzenkade tussen de bomen die voor een groot deel weg moeten.

HAARLEM - Een actiecomité van bewoners van de Jan Gijzenkade in Haarlem-Noord is het totaal niet eens met de plannen voor de herinrichting van hun weg. ,,We zijn heel teleurgesteld’’, vertellen ze. Woensdagavond is een inloopavond in de Clovisstraat over het voorlopige ontwerp. De actievoerders hopen op een grote opkomst. ,,Wat de gemeente wil komt neer op totale kaalslag van het groen.’’

Door Margot Klompmaker - 30-8-2016, 19:00 (Update 30-8-2016, 19:00)

Over de herinrichting van de Jan Gijzenkade wordt al vele jaren gesproken. Partijen - Fietsersbond, bewoners en gemeente - verschilden...