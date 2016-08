Onno Poiesz maakt van kauwgomvlek treinkunst

United Photos/Toussaint Kluiters Onno Poiesz: ’Van koffievlek tot handgreep’.

HAARLEM - Kunstenaar Onno Poiesz maakt van ongewenste vetvlekken subtiele kunst. In de vernieuwde dubbeldekkers van de NS wekt zijn kunst de nieuwsgierigheid op, bijvoorbeeld als handgreep van de binnendeuren.

Voor Poiesz is het de tweede eervolle opdracht voor de NS. Hij maakte al de kunst in een eerdere serie vernieuwde dubbeldekkers. Een van de tradities van de NS is immers kunst in de trein.

In de Virm-dubbeldekstreinstellen, die nu bij Nedtrain in Haarlem ingrijpend worden gerenoveerd, vormden ongewenste vlekken de inspiratiebron. Vlekken...