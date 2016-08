The Living Museum in Bennebroek: patiënt zijn breekt de mens

BENNEBROEK - In het stille groen van Bennebroek is in de afgelopen maanden een kunstatelier ontstaan, The Living Museum, waar dertig mensen met een psychische aandoening komen tekenen, schilderen en beeldhouwen. Ze voelen zich thuis in hun bolwerk dat is opgericht door Rokus Loopik uit Haarlem.

Door Jaap Timmers j.timmers@hollandmediacombinatie.nl - 30-8-2016, 11:57 (Update 30-8-2016, 11:57)

Rokus Loopik (58), de man achter The Living Museum in Bennebroek, is dwars in zijn stellingnames over hoe we in Nederland omgaan met psychiatrische patiënten en gedreven door de ambitie elk individu vooruit te helpen. Daarvoor...