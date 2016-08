Uniek atelier in Bennebroek: gerund door psychiatrische patiënten

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Rokus Loopik: ,,Mensen met een psychiatrische diagnose zijn vaak extreem creatief, ze hebben niet die filters in hun hoofd zoals wij die hebben.’’

BENNEBROEK - De Haarlemse ondernemer in de zorg Rokus Loopik bouwt in stilte aan een voor Nederlandse begrippen unieke kunstwerkplaats in Bennebroek. The Living Museum is bedoeld voor mensen met een psychische aandoening.

Door Jaap Timmers - 30-8-2016, 11:57 (Update 30-8-2016, 11:58)

Loopik, die in Amsterdam twintig jaar zorg op straat verleende, stichtte het atelier met hulp van de GGZ-kliniek InGeest.

Het atelier wordt gerund door de patiënten; een voor Nederlandse begrippen nieuwe aanpak.

De filosofie is dat cliënten op deze wijze loskomen van het patiënt-stigma en hun eigen persoonlijkheid weer ontdekken.